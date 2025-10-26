Ratecoin (RATE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0
24H Tief $ 0
24H Hoch $ 0
Allzeithoch $ 0
Niedrigster Preis $ 0
Preisänderung (1H) --
Preisänderung (1T) -1.78%
Preisänderung (7T) +0.32%

Der Echtzeitpreis von Ratecoin (RATE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RATE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RATE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RATE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ratecoin (RATE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 128.99K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 128.99K
Umlaufangebot 984.52M
Gesamtangebot 984,517,004.764642

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ratecoin beträgt $ 128.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RATE liegt bei 984.52M, das Gesamtangebot bei 984517004.764642. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 128.99K.