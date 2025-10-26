rasmr (RASMR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00148003 24H Hoch $ 0.00190433 Allzeithoch $ 0.01259026 Niedrigster Preis $ 0.00138248 Preisänderung (1H) +1.64% Preisänderung (1T) -15.27% Preisänderung (7T) +3.59%

Der Echtzeitpreis von rasmr (RASMR) beträgt $0.00160376. In den letzten 24 Stunden wurde RASMR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00148003 und einem Höchstpreis von $ 0.00190433 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RASMR liegt bei $ 0.01259026, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00138248.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RASMR im letzten Stunde um +1.64%, in den letzten 24 Stunden um -15.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

rasmr (RASMR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 334.27K$ 334.27K $ 334.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Umlaufangebot 208.97M 208.97M 208.97M Gesamtangebot 999,996,485.672967 999,996,485.672967 999,996,485.672967

Die aktuelle Marktkapitalisierung von rasmr beträgt $ 334.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RASMR liegt bei 208.97M, das Gesamtangebot bei 999996485.672967. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.60M.