Raise The Colours (COLOURS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.09% Preisänderung (7T) -2.07% Preisänderung (7T) -2.07%

Der Echtzeitpreis von Raise The Colours (COLOURS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde COLOURS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von COLOURS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich COLOURS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Raise The Colours (COLOURS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Umlaufangebot 999.85M 999.85M 999.85M Gesamtangebot 999,847,303.7874129 999,847,303.7874129 999,847,303.7874129

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Raise The Colours beträgt $ 10.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von COLOURS liegt bei 999.85M, das Gesamtangebot bei 999847303.7874129. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.74K.