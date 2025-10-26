RAGE COIN (RAGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002544 $ 0.00002544 $ 0.00002544 24H Tief $ 0.00002858 $ 0.00002858 $ 0.00002858 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002544$ 0.00002544 $ 0.00002544 24H Hoch $ 0.00002858$ 0.00002858 $ 0.00002858 Allzeithoch $ 0.00019966$ 0.00019966 $ 0.00019966 Niedrigster Preis $ 0.00001974$ 0.00001974 $ 0.00001974 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) -5.10% Preisänderung (7T) +25.06% Preisänderung (7T) +25.06%

Der Echtzeitpreis von RAGE COIN (RAGE) beträgt $0.00002705. In den letzten 24 Stunden wurde RAGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002544 und einem Höchstpreis von $ 0.00002858 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RAGE liegt bei $ 0.00019966, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001974.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RAGE im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um -5.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +25.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

RAGE COIN (RAGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.57K$ 25.57K $ 25.57K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.57K$ 25.57K $ 25.57K Umlaufangebot 944.94M 944.94M 944.94M Gesamtangebot 944,939,913.739355 944,939,913.739355 944,939,913.739355

Die aktuelle Marktkapitalisierung von RAGE COIN beträgt $ 25.57K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RAGE liegt bei 944.94M, das Gesamtangebot bei 944939913.739355. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.57K.