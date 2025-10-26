Quak Coin (QUAK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00002008$ 0.00002008 $ 0.00002008 Niedrigster Preis $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -7.07% Preisänderung (7T) -7.07%

Der Echtzeitpreis von Quak Coin (QUAK) beträgt $0.00000747. In den letzten 24 Stunden wurde QUAK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUAK liegt bei $ 0.00002008, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000055.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUAK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -7.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Quak Coin (QUAK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Quak Coin beträgt $ 7.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUAK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.47K.