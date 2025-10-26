Qstay (QSTAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00123113 $ 0.00123113 $ 0.00123113 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00123113$ 0.00123113 $ 0.00123113 Allzeithoch $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.36% Preisänderung (1T) +0.60% Preisänderung (7T) +5.60% Preisänderung (7T) +5.60%

Der Echtzeitpreis von Qstay (QSTAY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QSTAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00123113 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QSTAY liegt bei $ 0.00575394, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QSTAY im letzten Stunde um -1.36%, in den letzten 24 Stunden um +0.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qstay (QSTAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 906.82K$ 906.82K $ 906.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 906.82K$ 906.82K $ 906.82K Umlaufangebot 999.26M 999.26M 999.26M Gesamtangebot 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qstay beträgt $ 906.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QSTAY liegt bei 999.26M, das Gesamtangebot bei 999255480.400535. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 906.82K.