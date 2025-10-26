Qoryn (QOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0,15% Preisänderung (7T) -0,63% Preisänderung (7T) -0,63%

Der Echtzeitpreis von Qoryn (QOR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QOR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QOR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0,15% und in den vergangenen 7 Tagen um -0,63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qoryn (QOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6,30K$ 6,30K $ 6,30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6,30K$ 6,30K $ 6,30K Umlaufangebot 999,54M 999,54M 999,54M Gesamtangebot 999 541 530,158738 999 541 530,158738 999 541 530,158738

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qoryn beträgt $ 6,30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QOR liegt bei 999,54M, das Gesamtangebot bei 999541530.158738. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6,30K.