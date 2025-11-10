Qi Dao (QI) Tokenomics

Qi Dao (QI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Qi Dao (QI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Qi Dao (QI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Qi Dao (QI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 2.91M
$ 2.91M
Gesamtangebot:
$ 200.00M
$ 200.00M
Umlaufangebot:
$ 146.44M
$ 146.44M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 3.97M
$ 3.97M
Allzeithoch:
$ 6.09
$ 6.09
Allzeittief:
$ 0.00255096
$ 0.00255096
Aktueller Preis:
$ 0.01976306
$ 0.01976306

Qi Dao (QI)-Informationen

The Qi token—the governance token of the QiDao Protocol—allows those who hold it to vote on changes to the QiDao Protocol. Anyone, not only Qi holders, can submit proposals for a Qi vote. Qi tokens have to be staked to form xQi in order to vote.

Qi holders will decide in a consensus how to distribute the Treasury funds to pay for various infrastructure needs and services. The funds in the Treasury are revenues from Closing Fees, and other income streams. The governance mechanism is designed to be flexible and upgradeable over time.

Offizielle Website:
https://mai.finance/

Qi Dao (QI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Qi Dao (QI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von QI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele QI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von QI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des QI -Tokens!

QI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich QI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose QI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

