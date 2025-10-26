Qi Dao (QI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02147677 $ 0.02147677 $ 0.02147677 24H Tief $ 0.02214783 $ 0.02214783 $ 0.02214783 24H Hoch 24H Tief $ 0.02147677$ 0.02147677 $ 0.02147677 24H Hoch $ 0.02214783$ 0.02214783 $ 0.02214783 Allzeithoch $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Niedrigster Preis $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +0.42% Preisänderung (7T) -0.23% Preisänderung (7T) -0.23%

Der Echtzeitpreis von Qi Dao (QI) beträgt $0.02208417. In den letzten 24 Stunden wurde QI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02147677 und einem Höchstpreis von $ 0.02214783 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QI liegt bei $ 6.09, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00255096.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QI im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +0.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qi Dao (QI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Umlaufangebot 146.44M 146.44M 146.44M Gesamtangebot 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qi Dao beträgt $ 3.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QI liegt bei 146.44M, das Gesamtangebot bei 200000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.42M.