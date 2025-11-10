PUMPAI (PUMPAI) Tokenomics
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PUMPAI (PUMPAI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.
PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.
Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.
PUMPAI (PUMPAI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von PUMPAI (PUMPAI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von PUMPAI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele PUMPAI-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
