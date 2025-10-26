PUMPAI (PUMPAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.08% Preisänderung (1T) -1.12% Preisänderung (7T) -4.87% Preisänderung (7T) -4.87%

Der Echtzeitpreis von PUMPAI (PUMPAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PUMPAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUMPAI liegt bei $ 0.085682, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUMPAI im letzten Stunde um -2.08%, in den letzten 24 Stunden um -1.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 21.45K$ 21.45K $ 21.45K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 80.75K$ 80.75K $ 80.75K Umlaufangebot 265.61M 265.61M 265.61M Gesamtangebot 999,902,832.952173 999,902,832.952173 999,902,832.952173

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PUMPAI beträgt $ 21.45K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUMPAI liegt bei 265.61M, das Gesamtangebot bei 999902832.952173. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 80.75K.