PulseChain Peacock (PCOCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01468208 $ 0.01468208 $ 0.01468208 24H Tief $ 0.01754346 $ 0.01754346 $ 0.01754346 24H Hoch 24H Tief $ 0.01468208$ 0.01468208 $ 0.01468208 24H Hoch $ 0.01754346$ 0.01754346 $ 0.01754346 Allzeithoch $ 0.01767444$ 0.01767444 $ 0.01767444 Niedrigster Preis $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 Preisänderung (1H) +1.46% Preisänderung (1T) +1.45% Preisänderung (7T) +62.04% Preisänderung (7T) +62.04%

Der Echtzeitpreis von PulseChain Peacock (PCOCK) beträgt $0.01587398. In den letzten 24 Stunden wurde PCOCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01468208 und einem Höchstpreis von $ 0.01754346 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PCOCK liegt bei $ 0.01767444, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00191136.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PCOCK im letzten Stunde um +1.46%, in den letzten 24 Stunden um +1.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +62.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.41M$ 13.41M $ 13.41M Umlaufangebot 845.63M 845.63M 845.63M Gesamtangebot 845,633,593.8582813 845,633,593.8582813 845,633,593.8582813

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PulseChain Peacock beträgt $ 13.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PCOCK liegt bei 845.63M, das Gesamtangebot bei 845633593.8582813. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.41M.