Pug Inu (PUG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.90% Preisänderung (1T) -5.56% Preisänderung (7T) -9.43% Preisänderung (7T) -9.43%

Der Echtzeitpreis von Pug Inu (PUG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PUG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUG im letzten Stunde um +0.90%, in den letzten 24 Stunden um -5.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pug Inu (PUG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 145.01K$ 145.01K $ 145.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 145.01K$ 145.01K $ 145.01K Umlaufangebot 356.27T 356.27T 356.27T Gesamtangebot 356,268,107,522,227.4 356,268,107,522,227.4 356,268,107,522,227.4

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pug Inu beträgt $ 145.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUG liegt bei 356.27T, das Gesamtangebot bei 356268107522227.4. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 145.01K.