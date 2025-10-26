PudgyStrategy (PUDGYSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00260323 $ 0.00260323 $ 0.00260323 24H Tief $ 0.00277841 $ 0.00277841 $ 0.00277841 24H Hoch 24H Tief $ 0.00260323$ 0.00260323 $ 0.00260323 24H Hoch $ 0.00277841$ 0.00277841 $ 0.00277841 Allzeithoch $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Niedrigster Preis $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Preisänderung (1H) +1.24% Preisänderung (1T) -1.67% Preisänderung (7T) -23.28% Preisänderung (7T) -23.28%

Der Echtzeitpreis von PudgyStrategy (PUDGYSTR) beträgt $0.00268878. In den letzten 24 Stunden wurde PUDGYSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00260323 und einem Höchstpreis von $ 0.00277841 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUDGYSTR liegt bei $ 0.0254713, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00127487.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUDGYSTR im letzten Stunde um +1.24%, in den letzten 24 Stunden um -1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -23.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PudgyStrategy beträgt $ 2.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUDGYSTR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.69M.