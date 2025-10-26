Der Echtzeitpreis von Pubhouse Dominance Index beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PUB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PUB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pubhouse Dominance Index beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PUB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PUB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00046955
$0.00046955$0.00046955
+5.60%1D
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Pubhouse Dominance Index (PUB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+5.69%

+79.29%

+79.29%

Der Echtzeitpreis von Pubhouse Dominance Index (PUB) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PUB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PUB liegt bei $ 0.00208552, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PUB im letzten Stunde um +0.62%, in den letzten 24 Stunden um +5.69% und in den vergangenen 7 Tagen um +79.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Marktinformationen

$ 455.51K
$ 455.51K$ 455.51K

--
----

$ 455.51K
$ 455.51K$ 455.51K

976.36M
976.36M 976.36M

976,356,575.6333656
976,356,575.6333656 976,356,575.6333656

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pubhouse Dominance Index beträgt $ 455.51K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PUB liegt bei 976.36M, das Gesamtangebot bei 976356575.6333656. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 455.51K.

Pubhouse Dominance Index (PUB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pubhouse Dominance Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pubhouse Dominance Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pubhouse Dominance Index zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pubhouse Dominance Index zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+5.69%
30 Tage$ 0+162.19%
60 Tage$ 0-45.15%
90 Tage$ 0--

Was ist Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Pubhouse Dominance Index-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pubhouse Dominance Index (PUB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pubhouse Dominance Index-(PUB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pubhouse Dominance Index zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pubhouse Dominance Index-Preisprognose an!

PUB zu lokalen Währungen

Pubhouse Dominance Index (PUB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pubhouse Dominance Index (PUB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PUB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pubhouse Dominance Index (PUB)

Wie viel ist Pubhouse Dominance Index (PUB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PUB in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PUB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PUB-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pubhouse Dominance Index?
Die Marktkapitalisierung von PUB beträgt $ 455.51K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PUB?
Das Umlaufangebot von PUB beträgt 976.36M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PUB?
PUB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00208552 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PUB?
PUB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PUB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PUB beträgt -- USD.
Wird PUB dieses Jahr noch steigen?
PUB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PUB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Pubhouse Dominance Index (PUB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

