Pryzm (PRYZM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00157328 $ 0.00157328 $ 0.00157328 24H Tief $ 0.00170057 $ 0.00170057 $ 0.00170057 24H Hoch 24H Tief $ 0.00157328$ 0.00157328 $ 0.00157328 24H Hoch $ 0.00170057$ 0.00170057 $ 0.00170057 Allzeithoch $ 0.120383$ 0.120383 $ 0.120383 Niedrigster Preis $ 0.00127392$ 0.00127392 $ 0.00127392 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) -3.53% Preisänderung (7T) -5.36% Preisänderung (7T) -5.36%

Der Echtzeitpreis von Pryzm (PRYZM) beträgt $0.00157328. In den letzten 24 Stunden wurde PRYZM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00157328 und einem Höchstpreis von $ 0.00170057 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRYZM liegt bei $ 0.120383, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00127392.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRYZM im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um -3.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pryzm (PRYZM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 389.98K$ 389.98K $ 389.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Umlaufangebot 247.88M 247.88M 247.88M Gesamtangebot 1,050,055,669.040539 1,050,055,669.040539 1,050,055,669.040539

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pryzm beträgt $ 389.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRYZM liegt bei 247.88M, das Gesamtangebot bei 1050055669.040539. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.65M.