$0.00157328
$0.00157328
-3.50%1D
Pryzm (PRYZM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Pryzm (PRYZM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00157328
$ 0.00157328
24H Tief
$ 0.00170057
$ 0.00170057
24H Hoch

$ 0.00157328
$ 0.00157328

$ 0.00170057
$ 0.00170057

$ 0.120383
$ 0.120383

$ 0.00127392
$ 0.00127392

-0.36%

-3.53%

-5.36%

-5.36%

Der Echtzeitpreis von Pryzm (PRYZM) beträgt $0.00157328. In den letzten 24 Stunden wurde PRYZM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00157328 und einem Höchstpreis von $ 0.00170057 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRYZM liegt bei $ 0.120383, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00127392.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRYZM im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um -3.53% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pryzm (PRYZM) Marktinformationen

$ 389.98K
$ 389.98K

--
--

$ 1.65M
$ 1.65M

247.88M
247.88M

1,050,055,669.040539
1,050,055,669.040539

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pryzm beträgt $ 389.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRYZM liegt bei 247.88M, das Gesamtangebot bei 1050055669.040539. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.65M.

Pryzm (PRYZM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pryzm zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pryzm zu USD bei $ -0.0011409577.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pryzm zu USD bei $ -0.0013533574.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pryzm zu USD bei $ -0.011318709716125709.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-3.53%
30 Tage$ -0.0011409577-72.52%
60 Tage$ -0.0013533574-86.02%
90 Tage$ -0.011318709716125709-87.79%

Was ist Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pryzm (PRYZM) Ressource

Offizielle Website

Pryzm-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pryzm (PRYZM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pryzm-(PRYZM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pryzm zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pryzm-Preisprognose an!

PRYZM zu lokalen Währungen

Pryzm (PRYZM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pryzm (PRYZM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PRYZM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pryzm (PRYZM)

Wie viel ist Pryzm (PRYZM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PRYZM in USD beträgt 0.00157328 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PRYZM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PRYZM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00157328. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pryzm?
Die Marktkapitalisierung von PRYZM beträgt $ 389.98K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PRYZM?
Das Umlaufangebot von PRYZM beträgt 247.88M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PRYZM?
PRYZM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.120383 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PRYZM?
PRYZM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00127392 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PRYZM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PRYZM beträgt -- USD.
Wird PRYZM dieses Jahr noch steigen?
PRYZM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PRYZM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

