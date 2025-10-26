Prystine (PRYS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00052739 24H Hoch $ 0.00072264 Allzeithoch $ 0.00595177 Niedrigster Preis $ 0.00043597 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) +35.63% Preisänderung (7T) +29.47%

Der Echtzeitpreis von Prystine (PRYS) beträgt $0.00071915. In den letzten 24 Stunden wurde PRYS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00052739 und einem Höchstpreis von $ 0.00072264 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRYS liegt bei $ 0.00595177, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00043597.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRYS im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um +35.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Prystine (PRYS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 715.50K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 715.50K Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,993,352.921329

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Prystine beträgt $ 715.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRYS liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999993352.921329. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 715.50K.