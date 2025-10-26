Project Ascend (ASCEND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000584 24H Hoch $ 0.00000599 Allzeithoch $ 0.00012084 Niedrigster Preis $ 0.00000552 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.03% Preisänderung (7T) +2.47%

Der Echtzeitpreis von Project Ascend (ASCEND) beträgt $0.00000596. In den letzten 24 Stunden wurde ASCEND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000584 und einem Höchstpreis von $ 0.00000599 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASCEND liegt bei $ 0.00012084, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000552.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASCEND im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Project Ascend (ASCEND) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.96K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.96K Umlaufangebot 999.69M Gesamtangebot 999,694,538.612129

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Project Ascend beträgt $ 5.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASCEND liegt bei 999.69M, das Gesamtangebot bei 999694538.612129. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.96K.