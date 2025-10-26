Der Echtzeitpreis von Project Ascend beträgt heute 0.00000596 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASCEND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASCEND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Project Ascend beträgt heute 0.00000596 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASCEND-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASCEND-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ASCEND

ASCEND-Preisinformationen

Offizielle ASCEND-Website

ASCEND-Tokenökonomie

ASCEND-Preisprognose

Project Ascend Preis (ASCEND)

Nicht aufgelistet

1 ASCEND zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+2.00%1D
USD
Project Ascend (ASCEND) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:16:54 (UTC+8)

Project Ascend (ASCEND) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000584
24H Tief
$ 0.00000599
24H Hoch

$ 0.00000584

$ 0.00000599

$ 0.00012084

$ 0.00000552

--

+2.03%

+2.47%

+2.47%

Der Echtzeitpreis von Project Ascend (ASCEND) beträgt $0.00000596. In den letzten 24 Stunden wurde ASCEND zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000584 und einem Höchstpreis von $ 0.00000599 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASCEND liegt bei $ 0.00012084, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000552.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASCEND im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Project Ascend (ASCEND) Marktinformationen

$ 5.96K

--
--

$ 5.96K

999.69M

999,694,538.612129

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Project Ascend beträgt $ 5.96K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ASCEND liegt bei 999.69M, das Gesamtangebot bei 999694538.612129. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.96K.

Project Ascend (ASCEND)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Project Ascend zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Project Ascend zu USD bei $ -0.0000004710.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Project Ascend zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Project Ascend zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.03%
30 Tage$ -0.0000004710-7.90%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Project Ascend (ASCEND)

Creator Capital Market on pump.fun

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Project Ascend (ASCEND) Ressource

Offizielle Website

Project Ascend-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Project Ascend (ASCEND) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Project Ascend-(ASCEND)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Project Ascend zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Project Ascend-Preisprognose an!

ASCEND zu lokalen Währungen

Project Ascend (ASCEND) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Project Ascend (ASCEND) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASCEND Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Project Ascend (ASCEND)

Wie viel ist Project Ascend (ASCEND) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ASCEND in USD beträgt 0.00000596 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ASCEND-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ASCEND-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000596. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Project Ascend?
Die Marktkapitalisierung von ASCEND beträgt $ 5.96K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASCEND?
Das Umlaufangebot von ASCEND beträgt 999.69M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASCEND?
ASCEND erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00012084 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASCEND?
ASCEND verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000552 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASCEND?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASCEND beträgt -- USD.
Wird ASCEND dieses Jahr noch steigen?
ASCEND könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASCEND-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:16:54 (UTC+8)

Project Ascend (ASCEND) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,807.14
$4,084.40
$0.04550
$6.5220
$199.22
$4,084.40
$113,807.14
$2.6377
$199.22
$0.20302
