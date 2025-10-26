Private Aviation Finance Token (CINO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01821675 $ 0.01821675 $ 0.01821675 24H Tief $ 0.01974643 $ 0.01974643 $ 0.01974643 24H Hoch 24H Tief $ 0.01821675$ 0.01821675 $ 0.01821675 24H Hoch $ 0.01974643$ 0.01974643 $ 0.01974643 Allzeithoch $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Niedrigster Preis $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 Preisänderung (1H) -0.40% Preisänderung (1T) +7.82% Preisänderung (7T) +3.96% Preisänderung (7T) +3.96%

Der Echtzeitpreis von Private Aviation Finance Token (CINO) beträgt $0.01964313. In den letzten 24 Stunden wurde CINO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01821675 und einem Höchstpreis von $ 0.01974643 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CINO liegt bei $ 0.053481, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01799096.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CINO im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um +7.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.64M$ 19.64M $ 19.64M Umlaufangebot 659.71M 659.71M 659.71M Gesamtangebot 999,905,847.555595 999,905,847.555595 999,905,847.555595

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Private Aviation Finance Token beträgt $ 12.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CINO liegt bei 659.71M, das Gesamtangebot bei 999905847.555595. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.64M.