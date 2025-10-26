Der Echtzeitpreis von Private Aviation Finance Token beträgt heute 0.01964313 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CINO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CINO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Private Aviation Finance Token beträgt heute 0.01964313 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CINO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CINO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Private Aviation Finance Token (CINO) beträgt $0.01964313. In den letzten 24 Stunden wurde CINO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01821675 und einem Höchstpreis von $ 0.01974643 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CINO liegt bei $ 0.053481, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01799096.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CINO im letzten Stunde um -0.40%, in den letzten 24 Stunden um +7.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Private Aviation Finance Token beträgt $ 12.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CINO liegt bei 659.71M, das Gesamtangebot bei 999905847.555595. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.64M.

Private Aviation Finance Token (CINO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Private Aviation Finance Token zu USD bei $ +0.0014246.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Private Aviation Finance Token zu USD bei $ -0.0093062805.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Private Aviation Finance Token zu USD bei $ -0.0109155066.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Private Aviation Finance Token zu USD bei $ 0.

Was ist Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

Wie viel wird Private Aviation Finance Token (CINO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Private Aviation Finance Token-(CINO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Private Aviation Finance Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Private Aviation Finance Token-Preisprognose an!

Das Verständnis der Tokenomics von Private Aviation Finance Token (CINO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CINO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Private Aviation Finance Token (CINO)

Wie viel ist Private Aviation Finance Token (CINO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CINO in USD beträgt 0.01964313 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CINO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CINO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01964313. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Private Aviation Finance Token?
Die Marktkapitalisierung von CINO beträgt $ 12.96M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CINO?
Das Umlaufangebot von CINO beträgt 659.71M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CINO?
CINO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.053481 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CINO?
CINO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01799096 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CINO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CINO beträgt -- USD.
Wird CINO dieses Jahr noch steigen?
CINO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CINO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

