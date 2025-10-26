Prism AI (PRSAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00738947 $ 0.00738947 $ 0.00738947 24H Tief $ 0.00770234 $ 0.00770234 $ 0.00770234 24H Hoch 24H Tief $ 0.00738947$ 0.00738947 $ 0.00738947 24H Hoch $ 0.00770234$ 0.00770234 $ 0.00770234 Allzeithoch $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Niedrigster Preis $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) +3.19% Preisänderung (7T) -6.13% Preisänderung (7T) -6.13%

Der Echtzeitpreis von Prism AI (PRSAI) beträgt $0.0076893. In den letzten 24 Stunden wurde PRSAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00738947 und einem Höchstpreis von $ 0.00770234 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRSAI liegt bei $ 0.617031, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00199182.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRSAI im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um +3.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Prism AI (PRSAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Prism AI beträgt $ 7.69K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRSAI liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.69K.