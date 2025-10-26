Der Echtzeitpreis von Predi by Virtuals beträgt heute 0.01090732 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PREDI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PREDI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Predi by Virtuals beträgt heute 0.01090732 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PREDI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PREDI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Predi by Virtuals Preis (PREDI)

$0.01089361
$0.01089361
+1.20%1D
Predi by Virtuals (PREDI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:09:03 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Preisinformationen (USD)

$ 0.00984962
$ 0.00984962
$ 0.01465893
$ 0.01465893
$ 0.00984962
$ 0.00984962

$ 0.01465893
$ 0.01465893

$ 0.01911756
$ 0.01911756

$ 0
$ 0

+1.19%

+1.37%

+104.93%

+104.93%

Der Echtzeitpreis von Predi by Virtuals (PREDI) beträgt $0.01090732. In den letzten 24 Stunden wurde PREDI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00984962 und einem Höchstpreis von $ 0.01465893 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PREDI liegt bei $ 0.01911756, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PREDI im letzten Stunde um +1.19%, in den letzten 24 Stunden um +1.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +104.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Marktinformationen

$ 5.43M
$ 5.43M

--
--

$ 10.88M
$ 10.88M

498.97M
498.97M

998,972,263.0
998,972,263.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Predi by Virtuals beträgt $ 5.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PREDI liegt bei 498.97M, das Gesamtangebot bei 998972263.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.88M.

Predi by Virtuals (PREDI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Predi by Virtuals zu USD bei $ +0.00014728.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Predi by Virtuals zu USD bei $ +0.0120970152.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Predi by Virtuals zu USD bei $ -0.0023839431.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Predi by Virtuals zu USD bei $ +0.004572501570281682.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00014728+1.37%
30 Tage$ +0.0120970152+110.91%
60 Tage$ -0.0023839431-21.85%
90 Tage$ +0.004572501570281682+72.18%

Was ist Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Predi by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Predi by Virtuals (PREDI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Predi by Virtuals-(PREDI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Predi by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Predi by Virtuals-Preisprognose an!

PREDI zu lokalen Währungen

Predi by Virtuals (PREDI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Predi by Virtuals (PREDI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PREDI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Predi by Virtuals (PREDI)

Wie viel ist Predi by Virtuals (PREDI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PREDI in USD beträgt 0.01090732 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PREDI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PREDI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01090732. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Predi by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von PREDI beträgt $ 5.43M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PREDI?
Das Umlaufangebot von PREDI beträgt 498.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PREDI?
PREDI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01911756 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PREDI?
PREDI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PREDI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PREDI beträgt -- USD.
Wird PREDI dieses Jahr noch steigen?
PREDI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PREDI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:09:03 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,519.62

$3,978.37

$0.05455

$6.3122

$194.64

$3,978.37

$112,519.62

$2.6228

$194.64

$0.19857

$0.00000

$1.1076

$0.000000000000088

$0.050986

$0.1807

$1.1076

$0.15354

$0.0000000000000000000200

$0.111851

$0.03160

