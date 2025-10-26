Predi by Virtuals (PREDI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00984962 $ 0.00984962 $ 0.00984962 24H Tief $ 0.01465893 $ 0.01465893 $ 0.01465893 24H Hoch 24H Tief $ 0.00984962$ 0.00984962 $ 0.00984962 24H Hoch $ 0.01465893$ 0.01465893 $ 0.01465893 Allzeithoch $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.19% Preisänderung (1T) +1.37% Preisänderung (7T) +104.93% Preisänderung (7T) +104.93%

Der Echtzeitpreis von Predi by Virtuals (PREDI) beträgt $0.01090732. In den letzten 24 Stunden wurde PREDI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00984962 und einem Höchstpreis von $ 0.01465893 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PREDI liegt bei $ 0.01911756, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PREDI im letzten Stunde um +1.19%, in den letzten 24 Stunden um +1.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +104.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.88M$ 10.88M $ 10.88M Umlaufangebot 498.97M 498.97M 498.97M Gesamtangebot 998,972,263.0 998,972,263.0 998,972,263.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Predi by Virtuals beträgt $ 5.43M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PREDI liegt bei 498.97M, das Gesamtangebot bei 998972263.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.88M.