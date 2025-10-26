Praxis (PRXS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01399037 $ 0.01399037 $ 0.01399037 24H Tief $ 0.071311 $ 0.071311 $ 0.071311 24H Hoch 24H Tief $ 0.01399037$ 0.01399037 $ 0.01399037 24H Hoch $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Allzeithoch $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 Niedrigster Preis $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 Preisänderung (1H) -8.06% Preisänderung (1T) +1.82% Preisänderung (7T) +599.39% Preisänderung (7T) +599.39%

Der Echtzeitpreis von Praxis (PRXS) beträgt $0.02951652. In den letzten 24 Stunden wurde PRXS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01399037 und einem Höchstpreis von $ 0.071311 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PRXS liegt bei $ 0.071311, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00293899.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PRXS im letzten Stunde um -8.06%, in den letzten 24 Stunden um +1.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +599.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Praxis (PRXS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Praxis beträgt $ 2.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PRXS liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.95M.