Was ist Pozo Coin (POZO)

Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pozo Coin (POZO) Ressource Whitepaper Offizielle Website