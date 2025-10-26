Powerloom (POWER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00426987 24H Hoch $ 0.00643411 Allzeithoch $ 0.330112 Niedrigster Preis $ 0.00426987 Preisänderung (1H) -0.80% Preisänderung (1T) +11.82% Preisänderung (7T) +11.82%

Der Echtzeitpreis von Powerloom (POWER) beträgt $0.00512419. In den letzten 24 Stunden wurde POWER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00426987 und einem Höchstpreis von $ 0.00643411 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POWER liegt bei $ 0.330112, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00426987.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POWER im letzten Stunde um -0.80%, in den letzten 24 Stunden um +11.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Powerloom (POWER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 803.30K$ 803.30K $ 803.30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Umlaufangebot 156.77M 156.77M 156.77M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Powerloom beträgt $ 803.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POWER liegt bei 156.77M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.12M.