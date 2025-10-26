Power Play (POWER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0006774$ 0.0006774 $ 0.0006774 Niedrigster Preis $ 0.00000504$ 0.00000504 $ 0.00000504 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.43% Preisänderung (7T) -2.43%

Der Echtzeitpreis von Power Play (POWER) beträgt $0.00000823. In den letzten 24 Stunden wurde POWER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POWER liegt bei $ 0.0006774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000504.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POWER im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Power Play (POWER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Power Play beträgt $ 8.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POWER liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.23K.