Der Echtzeitpreis von Power Play beträgt heute 0.00000823 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum POWER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den POWER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

--
----
0.00%1D
Power Play (POWER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:16:35 (UTC+8)

Power Play (POWER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0006774
$ 0.0006774$ 0.0006774

$ 0.00000504
$ 0.00000504$ 0.00000504

--

--

-2.43%

-2.43%

Der Echtzeitpreis von Power Play (POWER) beträgt $0.00000823. In den letzten 24 Stunden wurde POWER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POWER liegt bei $ 0.0006774, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000504.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POWER im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Power Play (POWER) Marktinformationen

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

--
----

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Power Play beträgt $ 8.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POWER liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.23K.

Power Play (POWER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Power Play zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Power Play zu USD bei $ -0.0000012920.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Power Play zu USD bei $ -0.0000000572.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Power Play zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000012920-15.69%
60 Tage$ -0.0000000572-0.69%
90 Tage$ 0--

Was ist Power Play (POWER)

PowerPlay Casino is the ultimate GambleFi platform, combining cutting-edge innovation with unbeatable rewards. Offering the highest RTP slots, unlimited sports betting, and 1000x crypto leverage, it’s designed to maximize your winning potential.

With no KYC and full VPN support, you can play anonymously and hassle-free from anywhere. At the core is the $POWER token, delivering up to 30% cashback, zero trading fees, and increasing value through a unique buyback system. Plus, the industry-leading VIP program offers luxury perks like Rolex watches, exclusive trips, and event tickets. PowerPlay isn’t just another casino—it’s the future of online gaming.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Power Play (POWER) Ressource

Power Play-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Power Play (POWER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Power Play-(POWER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Power Play zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Power Play-Preisprognose an!

POWER zu lokalen Währungen

Power Play (POWER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Power Play (POWER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von POWER Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Power Play (POWER)

Wie viel ist Power Play (POWER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von POWER in USD beträgt 0.00000823 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle POWER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle POWER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000823. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Power Play?
Die Marktkapitalisierung von POWER beträgt $ 8.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von POWER?
Das Umlaufangebot von POWER beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von POWER?
POWER erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0006774 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von POWER?
POWER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000504 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von POWER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für POWER beträgt -- USD.
Wird POWER dieses Jahr noch steigen?
POWER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die POWER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:16:35 (UTC+8)

Power Play (POWER) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

