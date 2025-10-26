Portals (PORTALS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.03071098 $ 0.03071098 $ 0.03071098 24H Tief $ 0.03278541 $ 0.03278541 $ 0.03278541 24H Hoch 24H Tief $ 0.03071098$ 0.03071098 $ 0.03071098 24H Hoch $ 0.03278541$ 0.03278541 $ 0.03278541 Allzeithoch $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Niedrigster Preis $ 0.02825104$ 0.02825104 $ 0.02825104 Preisänderung (1H) +0.14% Preisänderung (1T) +2.56% Preisänderung (7T) -15.30% Preisänderung (7T) -15.30%

Der Echtzeitpreis von Portals (PORTALS) beträgt $0.03155909. In den letzten 24 Stunden wurde PORTALS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03071098 und einem Höchstpreis von $ 0.03278541 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PORTALS liegt bei $ 0.269855, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02825104.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PORTALS im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um +2.56% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Portals (PORTALS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 31.61M$ 31.61M $ 31.61M Umlaufangebot 230.00M 230.00M 230.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Portals beträgt $ 7.27M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PORTALS liegt bei 230.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 31.61M.