Popu (POPU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0.00017013 Niedrigster Preis $ 0.0000057 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +4.86%

Der Echtzeitpreis von Popu (POPU) beträgt $0.00000626. In den letzten 24 Stunden wurde POPU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POPU liegt bei $ 0.00017013, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000057.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POPU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +4.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Popu (POPU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.25K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.25K Umlaufangebot 998.77M Gesamtangebot 998,768,264.533837

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Popu beträgt $ 6.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POPU liegt bei 998.77M, das Gesamtangebot bei 998768264.533837. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.25K.