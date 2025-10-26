Popi (POPI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 24H Tief $ 0.0012164 $ 0.0012164 $ 0.0012164 24H Hoch 24H Tief $ 0.0011652$ 0.0011652 $ 0.0011652 24H Hoch $ 0.0012164$ 0.0012164 $ 0.0012164 Allzeithoch $ 0.00138578$ 0.00138578 $ 0.00138578 Niedrigster Preis $ 0.00030755$ 0.00030755 $ 0.00030755 Preisänderung (1H) -0.48% Preisänderung (1T) -3.60% Preisänderung (7T) +131.77% Preisänderung (7T) +131.77%

Der Echtzeitpreis von Popi (POPI) beträgt $0.00117251. In den letzten 24 Stunden wurde POPI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0011652 und einem Höchstpreis von $ 0.0012164 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POPI liegt bei $ 0.00138578, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00030755.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POPI im letzten Stunde um -0.48%, in den letzten 24 Stunden um -3.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +131.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Popi (POPI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Popi beträgt $ 1.17M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POPI liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.17M.