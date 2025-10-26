poors Preis (POORS)
+1.97%
+23.45%
+10.69%
+10.69%
Der Echtzeitpreis von poors (POORS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde POORS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POORS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POORS im letzten Stunde um +1.97%, in den letzten 24 Stunden um +23.45% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von poors beträgt $ 13.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POORS liegt bei 996.88M, das Gesamtangebot bei 996879962.5753491. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.11K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von poors zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von poors zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von poors zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von poors zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+23.45%
|30 Tage
|$ 0
|-78.64%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
Das Verständnis der Tokenomics von poors (POORS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von POORS Token!
