Poop (POOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01734721 $ 0.01734721 $ 0.01734721 24H Tief $ 0.01779237 $ 0.01779237 $ 0.01779237 24H Hoch 24H Tief $ 0.01734721$ 0.01734721 $ 0.01734721 24H Hoch $ 0.01779237$ 0.01779237 $ 0.01779237 Allzeithoch $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Niedrigster Preis $ 0.01734721$ 0.01734721 $ 0.01734721 Preisänderung (1H) -0.31% Preisänderung (1T) +0.17% Preisänderung (7T) -6.60% Preisänderung (7T) -6.60%

Der Echtzeitpreis von Poop (POOP) beträgt $0.0175904. In den letzten 24 Stunden wurde POOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01734721 und einem Höchstpreis von $ 0.01779237 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POOP liegt bei $ 0.064116, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01734721.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POOP im letzten Stunde um -0.31%, in den letzten 24 Stunden um +0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Poop (POOP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 17.59M$ 17.59M $ 17.59M Umlaufangebot 165.02M 165.02M 165.02M Gesamtangebot 999,998,418.009884 999,998,418.009884 999,998,418.009884

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Poop beträgt $ 2.90M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POOP liegt bei 165.02M, das Gesamtangebot bei 999998418.009884. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 17.59M.