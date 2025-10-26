Poolz Finance (POOLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.253178 24H Hoch $ 0.27178 Allzeithoch $ 7.18 Niedrigster Preis $ 0.155338 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) -5.74% Preisänderung (7T) +8.45%

Der Echtzeitpreis von Poolz Finance (POOLX) beträgt $0.255224. In den letzten 24 Stunden wurde POOLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.253178 und einem Höchstpreis von $ 0.27178 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POOLX liegt bei $ 7.18, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.155338.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POOLX im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um -5.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.34M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.40M Umlaufangebot 5.23M Gesamtangebot 5,500,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Poolz Finance beträgt $ 1.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POOLX liegt bei 5.23M, das Gesamtangebot bei 5500000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.40M.