Was ist Poodl (POODL)

POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Poodl (POODL) Ressource Offizielle Website