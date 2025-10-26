Ponzimon (PONZI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01215547 $ 0.01215547 $ 0.01215547 24H Tief $ 0.01332755 $ 0.01332755 $ 0.01332755 24H Hoch 24H Tief $ 0.01215547$ 0.01215547 $ 0.01215547 24H Hoch $ 0.01332755$ 0.01332755 $ 0.01332755 Allzeithoch $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Niedrigster Preis $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Preisänderung (1H) +7.28% Preisänderung (1T) +8.39% Preisänderung (7T) +34.66% Preisänderung (7T) +34.66%

Der Echtzeitpreis von Ponzimon (PONZI) beträgt $0.01334176. In den letzten 24 Stunden wurde PONZI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01215547 und einem Höchstpreis von $ 0.01332755 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PONZI liegt bei $ 0.519954, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00421223.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PONZI im letzten Stunde um +7.28%, in den letzten 24 Stunden um +8.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ponzimon (PONZI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 97.76K$ 97.76K $ 97.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 162.75K$ 162.75K $ 162.75K Umlaufangebot 7.33M 7.33M 7.33M Gesamtangebot 12,198,659.15182 12,198,659.15182 12,198,659.15182

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ponzimon beträgt $ 97.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PONZI liegt bei 7.33M, das Gesamtangebot bei 12198659.15182. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 162.75K.