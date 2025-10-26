PolkaBridge (PBR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0.00119383 24H Hoch Allzeithoch $ 3.95 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +280.70% Preisänderung (7T) +93.92%

Der Echtzeitpreis von PolkaBridge (PBR) beträgt $0.00119363. In den letzten 24 Stunden wurde PBR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00119383 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PBR liegt bei $ 3.95, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PBR im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +280.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +93.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PolkaBridge (PBR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 86.16K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 89.42K Umlaufangebot 72.18M Gesamtangebot 74,908,640.48515192

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PolkaBridge beträgt $ 86.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PBR liegt bei 72.18M, das Gesamtangebot bei 74908640.48515192. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 89.42K.