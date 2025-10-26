POLAR AI (POLAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.46% Preisänderung (1T) +2.86% Preisänderung (7T) -17.84% Preisänderung (7T) -17.84%

Der Echtzeitpreis von POLAR AI (POLAR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde POLAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POLAR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POLAR im letzten Stunde um +1.46%, in den letzten 24 Stunden um +2.86% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.84% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

POLAR AI (POLAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 152.97K$ 152.97K $ 152.97K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 152.97K$ 152.97K $ 152.97K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von POLAR AI beträgt $ 152.97K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POLAR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 152.97K.