POL Staked WBERA (SWBERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24H Tief $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 24H Hoch 24H Tief $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 24H Hoch $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Allzeithoch $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Niedrigster Preis $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Preisänderung (1H) +2.79% Preisänderung (1T) +3.86% Preisänderung (7T) +8.17% Preisänderung (7T) +8.17%

Der Echtzeitpreis von POL Staked WBERA (SWBERA) beträgt $2.35. In den letzten 24 Stunden wurde SWBERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.2 und einem Höchstpreis von $ 2.35 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWBERA liegt bei $ 6.33, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.93.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWBERA im letzten Stunde um +2.79%, in den letzten 24 Stunden um +3.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

POL Staked WBERA (SWBERA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M Umlaufangebot 11.47M 11.47M 11.47M Gesamtangebot 11,466,616.70112478 11,466,616.70112478 11,466,616.70112478

Die aktuelle Marktkapitalisierung von POL Staked WBERA beträgt $ 26.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWBERA liegt bei 11.47M, das Gesamtangebot bei 11466616.70112478. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.89M.