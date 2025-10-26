PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00249597 $ 0.00249597 $ 0.00249597 24H Tief $ 0.0031641 $ 0.0031641 $ 0.0031641 24H Hoch 24H Tief $ 0.00249597$ 0.00249597 $ 0.00249597 24H Hoch $ 0.0031641$ 0.0031641 $ 0.0031641 Allzeithoch $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Niedrigster Preis $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Preisänderung (1H) +5.68% Preisänderung (1T) +2.04% Preisänderung (7T) +33.87% Preisänderung (7T) +33.87%

Der Echtzeitpreis von PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) beträgt $0.00272749. In den letzten 24 Stunden wurde CTDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00249597 und einem Höchstpreis von $ 0.0031641 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CTDA liegt bei $ 0.01343034, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00120611.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CTDA im letzten Stunde um +5.68%, in den letzten 24 Stunden um +2.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 439.55K$ 439.55K $ 439.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M Umlaufangebot 161.53M 161.53M 161.53M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PokPok Agent Brain by Virtuals beträgt $ 439.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CTDA liegt bei 161.53M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.72M.