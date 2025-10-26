Poggers ($POGGERS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008204 $ 0.00008204 $ 0.00008204 24H Tief $ 0.00008488 $ 0.00008488 $ 0.00008488 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008204$ 0.00008204 $ 0.00008204 24H Hoch $ 0.00008488$ 0.00008488 $ 0.00008488 Allzeithoch $ 0.00041219$ 0.00041219 $ 0.00041219 Niedrigster Preis $ 0.000073$ 0.000073 $ 0.000073 Preisänderung (1H) -0.71% Preisänderung (1T) +0.64% Preisänderung (7T) +9.90% Preisänderung (7T) +9.90%

Der Echtzeitpreis von Poggers ($POGGERS) beträgt $0.00008393. In den letzten 24 Stunden wurde $POGGERS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008204 und einem Höchstpreis von $ 0.00008488 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $POGGERS liegt bei $ 0.00041219, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000073.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $POGGERS im letzten Stunde um -0.71%, in den letzten 24 Stunden um +0.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Poggers ($POGGERS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 82.65K$ 82.65K $ 82.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 82.65K$ 82.65K $ 82.65K Umlaufangebot 984.68M 984.68M 984.68M Gesamtangebot 984,682,053.5647007 984,682,053.5647007 984,682,053.5647007

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Poggers beträgt $ 82.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $POGGERS liegt bei 984.68M, das Gesamtangebot bei 984682053.5647007. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 82.65K.