Pockemy (PKM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00110394 $ 0.00110394 $ 0.00110394 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00110394$ 0.00110394 $ 0.00110394 Allzeithoch $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.55% Preisänderung (1T) -9.34% Preisänderung (7T) -51.88% Preisänderung (7T) -51.88%

Der Echtzeitpreis von Pockemy (PKM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PKM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00110394 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PKM liegt bei $ 0.03301221, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PKM im letzten Stunde um -1.55%, in den letzten 24 Stunden um -9.34% und in den vergangenen 7 Tagen um -51.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pockemy (PKM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 944.56K$ 944.56K $ 944.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 944.56K$ 944.56K $ 944.56K Umlaufangebot 999.94M 999.94M 999.94M Gesamtangebot 999,938,939.034744 999,938,939.034744 999,938,939.034744

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pockemy beträgt $ 944.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PKM liegt bei 999.94M, das Gesamtangebot bei 999938939.034744. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 944.56K.