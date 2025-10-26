Der Echtzeitpreis von PLURcoin beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLUR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLUR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PLURcoin beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLUR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLUR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00017206
PLURcoin (PLUR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:07:20 (UTC+8)

PLURcoin (PLUR) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von PLURcoin (PLUR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PLUR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PLUR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PLUR im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PLURcoin (PLUR) Marktinformationen

$ 188.75K
$ 188.75K$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

1.10B
1.10B 1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PLURcoin beträgt $ 188.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PLUR liegt bei 1.10B, das Gesamtangebot bei 56097013924.83797. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.65M.

PLURcoin (PLUR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von PLURcoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von PLURcoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von PLURcoin zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von PLURcoin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0-22.74%
60 Tage$ 0-20.50%
90 Tage$ 0--

Was ist PLURcoin (PLUR)

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

PLURcoin (PLUR) Ressource

Offizielle Website

PLURcoin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PLURcoin (PLUR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PLURcoin-(PLUR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PLURcoin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PLURcoin-Preisprognose an!

PLUR zu lokalen Währungen

PLURcoin (PLUR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PLURcoin (PLUR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PLUR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu PLURcoin (PLUR)

Wie viel ist PLURcoin (PLUR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PLUR in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PLUR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PLUR-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PLURcoin?
Die Marktkapitalisierung von PLUR beträgt $ 188.75K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PLUR?
Das Umlaufangebot von PLUR beträgt 1.10B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PLUR?
PLUR erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PLUR?
PLUR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PLUR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PLUR beträgt -- USD.
Wird PLUR dieses Jahr noch steigen?
PLUR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PLUR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:07:20 (UTC+8)

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten.

