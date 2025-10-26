Plume Staked ETH (PETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,890.95 $ 3,890.95 $ 3,890.95 24H Tief $ 3,976.56 $ 3,976.56 $ 3,976.56 24H Hoch 24H Tief $ 3,890.95$ 3,890.95 $ 3,890.95 24H Hoch $ 3,976.56$ 3,976.56 $ 3,976.56 Allzeithoch $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Niedrigster Preis $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) +2.01% Preisänderung (7T) +3.62% Preisänderung (7T) +3.62%

Der Echtzeitpreis von Plume Staked ETH (PETH) beträgt $3,997.13. In den letzten 24 Stunden wurde PETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,890.95 und einem Höchstpreis von $ 3,976.56 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PETH liegt bei $ 4,947.99, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,366.9.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PETH im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +2.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Plume Staked ETH (PETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K Umlaufangebot 50.08 50.08 50.08 Gesamtangebot 50.08236765156395 50.08236765156395 50.08236765156395

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Plume Staked ETH beträgt $ 200.19K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PETH liegt bei 50.08, das Gesamtangebot bei 50.08236765156395. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 200.19K.