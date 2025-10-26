Plantfun (PLANTFUN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000769 $ 0.00000769 $ 0.00000769 24H Tief $ 0.00000908 $ 0.00000908 $ 0.00000908 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000769$ 0.00000769 $ 0.00000769 24H Hoch $ 0.00000908$ 0.00000908 $ 0.00000908 Allzeithoch $ 0.00016458$ 0.00016458 $ 0.00016458 Niedrigster Preis $ 0.00000769$ 0.00000769 $ 0.00000769 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) -13.17% Preisänderung (7T) -14.41% Preisänderung (7T) -14.41%

Der Echtzeitpreis von Plantfun (PLANTFUN) beträgt $0.00000786. In den letzten 24 Stunden wurde PLANTFUN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000769 und einem Höchstpreis von $ 0.00000908 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PLANTFUN liegt bei $ 0.00016458, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000769.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PLANTFUN im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um -13.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Plantfun (PLANTFUN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Umlaufangebot 991.43M 991.43M 991.43M Gesamtangebot 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Plantfun beträgt $ 7.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PLANTFUN liegt bei 991.43M, das Gesamtangebot bei 991434911.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.79K.