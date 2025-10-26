Der Echtzeitpreis von Planet Horse V2 beträgt heute 0.0002243 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHORSE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHORSE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Planet Horse V2 beträgt heute 0.0002243 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PHORSE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PHORSE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Planet Horse V2 Preis (PHORSE)

$0.00022477
-1.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
Planet Horse V2 (PHORSE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Planet Horse V2 (PHORSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.45%

-1.66%

+65.01%

+65.01%

Der Echtzeitpreis von Planet Horse V2 (PHORSE) beträgt $0.0002243. In den letzten 24 Stunden wurde PHORSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021825 und einem Höchstpreis von $ 0.00022938 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHORSE liegt bei $ 0.00181314, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005106.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHORSE im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um -1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +65.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Planet Horse V2 (PHORSE) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Planet Horse V2 beträgt $ 67.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHORSE liegt bei 300.00M, das Gesamtangebot bei 300000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 67.29K.

Planet Horse V2 (PHORSE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Planet Horse V2 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Planet Horse V2 zu USD bei $ -0.0001331968.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Planet Horse V2 zu USD bei $ -0.0001916545.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Planet Horse V2 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.66%
30 Tage$ -0.0001331968-59.38%
60 Tage$ -0.0001916545-85.44%
90 Tage$ 0--

Was ist Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Planet Horse V2 (PHORSE) Ressource

Planet Horse V2-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Planet Horse V2 (PHORSE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Planet Horse V2-(PHORSE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Planet Horse V2 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Planet Horse V2-Preisprognose an!

PHORSE zu lokalen Währungen

Planet Horse V2 (PHORSE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Planet Horse V2 (PHORSE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PHORSE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Planet Horse V2 (PHORSE)

Wie viel ist Planet Horse V2 (PHORSE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PHORSE in USD beträgt 0.0002243 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PHORSE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PHORSE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0002243. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Planet Horse V2?
Die Marktkapitalisierung von PHORSE beträgt $ 67.29K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PHORSE?
Das Umlaufangebot von PHORSE beträgt 300.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PHORSE?
PHORSE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00181314 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PHORSE?
PHORSE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00005106 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PHORSE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PHORSE beträgt -- USD.
Wird PHORSE dieses Jahr noch steigen?
PHORSE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PHORSE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

