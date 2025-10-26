Planet Horse V2 (PHORSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00021825 24H Hoch $ 0.00022938 Allzeithoch $ 0.00181314 Niedrigster Preis $ 0.00005106 Preisänderung (1H) +0.45% Preisänderung (1T) -1.66% Preisänderung (7T) +65.01%

Der Echtzeitpreis von Planet Horse V2 (PHORSE) beträgt $0.0002243. In den letzten 24 Stunden wurde PHORSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00021825 und einem Höchstpreis von $ 0.00022938 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PHORSE liegt bei $ 0.00181314, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005106.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PHORSE im letzten Stunde um +0.45%, in den letzten 24 Stunden um -1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +65.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Planet Horse V2 (PHORSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 67.29K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 67.29K Umlaufangebot 300.00M Gesamtangebot 300,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Planet Horse V2 beträgt $ 67.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PHORSE liegt bei 300.00M, das Gesamtangebot bei 300000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 67.29K.