PIXTEL (PIXTEL) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu PIXTEL (PIXTEL), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:11:29 (UTC+8)
PIXTEL (PIXTEL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für PIXTEL (PIXTEL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 36.96K
$ 36.96K
Gesamtangebot:
$ 998.15M
$ 998.15M
Umlaufangebot:
$ 998.15M
$ 998.15M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 36.96K
$ 36.96K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0

PIXTEL (PIXTEL)-Informationen

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

Offizielle Website:
https://pixtel.fun/

PIXTEL (PIXTEL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von PIXTEL (PIXTEL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von PIXTEL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele PIXTEL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von PIXTEL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des PIXTEL -Tokens!

PIXTEL Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich PIXTEL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose PIXTEL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

