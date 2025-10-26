Der Echtzeitpreis von PIXTEL beträgt heute 0.0000369 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PIXTEL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PIXTEL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von PIXTEL beträgt heute 0.0000369 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PIXTEL-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PIXTEL-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

PIXTEL Preis (PIXTEL)

1 PIXTEL zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+48.80%1D
PIXTEL (PIXTEL) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:11:56 (UTC+8)

PIXTEL (PIXTEL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+4.37%

+48.84%

+19.91%

+19.91%

Der Echtzeitpreis von PIXTEL (PIXTEL) beträgt $0.0000369. In den letzten 24 Stunden wurde PIXTEL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002457 und einem Höchstpreis von $ 0.00003897 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIXTEL liegt bei $ 0.00013876, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000235.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIXTEL im letzten Stunde um +4.37%, in den letzten 24 Stunden um +48.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PIXTEL (PIXTEL) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PIXTEL beträgt $ 36.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIXTEL liegt bei 998.53M, das Gesamtangebot bei 998532362.327387. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.85K.

PIXTEL (PIXTEL)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von PIXTEL zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von PIXTEL zu USD bei $ -0.0000070094.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von PIXTEL zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von PIXTEL zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+48.84%
30 Tage$ -0.0000070094-18.99%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

PIXTEL (PIXTEL) Ressource

Offizielle Website

PIXTEL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird PIXTEL (PIXTEL) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre PIXTEL-(PIXTEL)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für PIXTEL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die PIXTEL-Preisprognose an!

PIXTEL zu lokalen Währungen

PIXTEL (PIXTEL) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von PIXTEL (PIXTEL) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PIXTEL Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu PIXTEL (PIXTEL)

Wie viel ist PIXTEL (PIXTEL) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PIXTEL in USD beträgt 0.0000369 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PIXTEL-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PIXTEL-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000369. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PIXTEL?
Die Marktkapitalisierung von PIXTEL beträgt $ 36.85K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PIXTEL?
Das Umlaufangebot von PIXTEL beträgt 998.53M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PIXTEL?
PIXTEL erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00013876 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PIXTEL?
PIXTEL verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000235 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PIXTEL?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PIXTEL beträgt -- USD.
Wird PIXTEL dieses Jahr noch steigen?
PIXTEL könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PIXTEL-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:11:56 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

