PIXTEL (PIXTEL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002457 $ 0.00002457 $ 0.00002457 24H Tief $ 0.00003897 $ 0.00003897 $ 0.00003897 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002457$ 0.00002457 $ 0.00002457 24H Hoch $ 0.00003897$ 0.00003897 $ 0.00003897 Allzeithoch $ 0.00013876$ 0.00013876 $ 0.00013876 Niedrigster Preis $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Preisänderung (1H) +4.37% Preisänderung (1T) +48.84% Preisänderung (7T) +19.91% Preisänderung (7T) +19.91%

Der Echtzeitpreis von PIXTEL (PIXTEL) beträgt $0.0000369. In den letzten 24 Stunden wurde PIXTEL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002457 und einem Höchstpreis von $ 0.00003897 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIXTEL liegt bei $ 0.00013876, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000235.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIXTEL im letzten Stunde um +4.37%, in den letzten 24 Stunden um +48.84% und in den vergangenen 7 Tagen um +19.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PIXTEL (PIXTEL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 36.85K$ 36.85K $ 36.85K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 36.85K$ 36.85K $ 36.85K Umlaufangebot 998.53M 998.53M 998.53M Gesamtangebot 998,532,362.327387 998,532,362.327387 998,532,362.327387

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PIXTEL beträgt $ 36.85K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIXTEL liegt bei 998.53M, das Gesamtangebot bei 998532362.327387. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.85K.