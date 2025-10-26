PILSO OS (PILSO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.98% Preisänderung (7T) -1.15% Preisänderung (7T) -1.15%

Der Echtzeitpreis von PILSO OS (PILSO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PILSO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PILSO liegt bei $ 0.005568, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PILSO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.98% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PILSO OS (PILSO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Umlaufangebot 82.23M 82.23M 82.23M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PILSO OS beträgt $ 20.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PILSO liegt bei 82.23M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.84K.