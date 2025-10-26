PiggyCoinBSC (PIGGYC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.05% Preisänderung (1T) +0.28% Preisänderung (7T) +5.30% Preisänderung (7T) +5.30%

Der Echtzeitpreis von PiggyCoinBSC (PIGGYC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PIGGYC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIGGYC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIGGYC im letzten Stunde um +1.05%, in den letzten 24 Stunden um +0.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PiggyCoinBSC (PIGGYC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 219.01K$ 219.01K $ 219.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 219.01K$ 219.01K $ 219.01K Umlaufangebot 849.51B 849.51B 849.51B Gesamtangebot 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PiggyCoinBSC beträgt $ 219.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIGGYC liegt bei 849.51B, das Gesamtangebot bei 849507689892.4255. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 219.01K.