PigeonToken (PIQ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.41% Preisänderung (7T) +4.73% Preisänderung (7T) +4.73%

Der Echtzeitpreis von PigeonToken (PIQ) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PIQ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIQ liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIQ im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PigeonToken (PIQ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K Umlaufangebot 15.00B 15.00B 15.00B Gesamtangebot 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PigeonToken beträgt $ 35.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIQ liegt bei 15.00B, das Gesamtangebot bei 15000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.83K.