PIGEONS (PIGEONS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00478371 $ 0.00478371 $ 0.00478371 24H Tief $ 0.00529478 $ 0.00529478 $ 0.00529478 24H Hoch 24H Tief $ 0.00478371$ 0.00478371 $ 0.00478371 24H Hoch $ 0.00529478$ 0.00529478 $ 0.00529478 Allzeithoch $ 0.00529478$ 0.00529478 $ 0.00529478 Niedrigster Preis $ 0.00054785$ 0.00054785 $ 0.00054785 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) -1.36% Preisänderung (7T) +43.96% Preisänderung (7T) +43.96%

Der Echtzeitpreis von PIGEONS (PIGEONS) beträgt $0.00492163. In den letzten 24 Stunden wurde PIGEONS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00478371 und einem Höchstpreis von $ 0.00529478 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIGEONS liegt bei $ 0.00529478, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00054785.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIGEONS im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um -1.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +43.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PIGEONS (PIGEONS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Umlaufangebot 318.82M 318.82M 318.82M Gesamtangebot 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PIGEONS beträgt $ 1.57M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIGEONS liegt bei 318.82M, das Gesamtangebot bei 321000123.0000001. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.58M.