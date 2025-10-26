Pi Network Dog (PIDOG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.65% Preisänderung (1T) -6.17% Preisänderung (7T) -17.61% Preisänderung (7T) -17.61%

Der Echtzeitpreis von Pi Network Dog (PIDOG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PIDOG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIDOG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIDOG im letzten Stunde um +0.65%, in den letzten 24 Stunden um -6.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.61% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pi Network Dog (PIDOG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 240.83K$ 240.83K $ 240.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Umlaufangebot 5.23T 5.23T 5.23T Gesamtangebot 31,415,850,174,146.13 31,415,850,174,146.13 31,415,850,174,146.13

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pi Network Dog beträgt $ 240.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIDOG liegt bei 5.23T, das Gesamtangebot bei 31415850174146.13. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.45M.